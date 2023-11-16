القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنة سديروت وغلاف غزة

كتب سمير حسنى

دوت صافرات الإنذار في سديروت وغلاف غزة، منذ قليل حسبما أفاد به مراسل قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أعلنت توقف 76 بئر مياه ومحطتي مياه شرب و15 محطة لضخ مياه الصرف عن العمل في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود.

فى غضون ذلك، أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، أن هناك ارتفاعا في حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة نتيجة تفاقم مشكلة الصرف الصحي.

وقالت هاريس فى بيان لها، إن ما يعرقل خدمات الصرف الصحي هو نقص الوقود، ويعيش سكان غزة في ظروف صعبة في ظل سقوط الأمطار الغزيرة التي ستجعل الأمور تزداد سوءا، خاصة مع زيادة الأمراض التي تنتشر عبر المياه.

وأضافت أن الوضع الصحي في غزة صعب للغاية، حيث تشهد أعمال عنيفة ونقص الغذاء والماء النظيف وتوقف معظم المستشفيات عن العمل إضافة إلى القصف المستمر وفقدان الأمل في الحصول على الماء والوقود، وهو ما يعرقل الحصول على الخدمة الصحية.