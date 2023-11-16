وقال ممثل الفاو في السودان هونجي يانج ، في بيان له ، : "إن هناك حاجة ماسة إلى هذا التمويل لمواءمة الموارد مع الاحتياجات ، ولنظهر لشعب السودان أنه لم ولن يُنسى"..مشددا على ضرورة استمرار الدعم الزراعي للسودان.

وقالت المنظمة إنها وزعت ما يقرب من 10 آلاف طن من البذور على مليون أسرة زراعية أو ما يعادل 5 ملايين شخص خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2023.

وأشارت إلى أن هذا الدعم مكن المزارعين من إنتاج ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجات ما يتراوح من 13 مليونا إلى 19 مليون شخص، خاصة في أعقاب اندلاع الصراع في السودان في أبريل 2023 والذي أدى إلى وقوع ما يقرب من نصف السكان في أزمة إنسانية.

وقالت (الفاو) إن إجمالي المساحة المزروعة لجميع المحاصيل يقل بنسبة 15 % عن المتوسط السنوي خلال موسم الصيف.. موضحة أن استجابتها تأتي نتيجة للارتفاع الكبير في احتياجات الأمن الغذائي ، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 20 مليون شخص يواجهون مستويات أزمة لانعدام الأمن الغذائي الحاد.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن ما يزيد من تعقيد هذه الصورة هو الارتفاع المتوقع في تفشي الأمراض الحيوانية بسبب نقص الخدمات البيطرية واللقاحات.

ومن المتوقع أن تصل الفاو إلى 700 ألف أسرة بمجموعة متنوعة من بذور الخضروات لموسم الشتاء.كما تخطط لدعم نحو مليوني أسرة زراعية ورعوية في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر 2023.