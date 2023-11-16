العراق.. إصابة 2 على الأقل جراء انفجار فى محطة الكهرباء الصينية بمحافظة واسط

وكالات

قالت شبكة السومرية نيوز نقلا عن مصدر أمنى عراقى أن عاملين اثنين اصيبا بحروق، جراء انفجار فى محطة الكهرباء الصينية بمحافظة واسط.

وذكر المصدر الأمني أن انفجارا ضخم وقع فى محطة الكهرباء الصينية التى تقع على الطريق الرابط بين النعمانية والزبيدية أدى إلى نشوب حريق تسبب في اصابة اثنين من العمال العراقيين بحروق نقلوا على أثرها الى مستشفى النعمانية".

وأضاف، انه "لازالت تجرى حتى الآن عمليات اخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني"، مشيرا الى ان "الانفجار ناتج عن عارض فني مفاجئ".

يذكرأن، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الثلاثاء الماضى، تدمير عدد من أوكار الإرهابيين خلال عمليات أمنية فى محافظة نينوى.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن القوات الأمنية شرعت في عملية لتطهير المناطق ذات الاهتمام المشترك بين القوات الاتحادية وحرس إقليم كردستان العراق لملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي، وأسفرت عن تدمير عدد من أوكار الإرهابيين والعثور على عدد من العبوات الناسفة ومجموعة من الأسلحة حيث تم تدميرها.

وأكدت أن العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق ذات الاهتمام المشترك وسد الثغرات وعدم إعطاء فرصة للعناصر الإرهابية في أن يكون لها موطئ قدم في هذه المناطق المهمة.