اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 نوفمبر 2023 02:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الطفل الفلسطينى المصاب: بعد استغاثتى بالرئيس السيسى.. الحمد لله وصلت مصر

الخميس، 16 نوفمبر 2023 01:35 م
الطفل الفلسطينى المصاب: بعد استغاثتى بالرئيس السيسى.. الحمد لله وصلت مصر الطفل الفلسطيني المصاب عبدالله كحيل
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
روى الطفل الفلسطيني المصاب عبدالله كحيل، تفاصيل استغاثته بالرئيس عبدالفتاح السيسي لنقله للعلاج فى مصر.

وقال "الكحيل" فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية": "أنا فى المستشفى حكيت للصحفيين قولتلهم بدى اطلع على مصر .. وبدي الرئيس السيسي يطلعني على مصر والحمد لله وصلت مصر".

وفي إطار ما تقوم به مصر من جهود مكثفة لتخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطيني مما يعانيه من دمار وحصار، نجحت الجهود المصرية في الوصول إلى الطفل الفلسطيني الذى وجه رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم العلاج له، حيث تتكامل هذه الجهود مع ما تقوم به مصر لتخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطيني.

واستجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، وصل الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل إلى معبر رفح لتلقي العلاج في مصر وتقديم الإسعافات الأولية له.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استجاب لمناشدة طفل من قطاع غزة يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى، وجارى نقله لتلقى العلاج في مصر.







عبدالله كحيل

معبر رفح

الطفل الفلسطيني

رئيس الجهورية

الرئيس السيسي

مصر

دعم فلسطين



الموضوعات المتعلقة

"احكوا مع المصريين يطيبولى رجلى" .. تفاصيل استجابة الرئيس السيسى لطفل فلسطينى مصاب والتوجيه بعلاجه.. جهود مصرية تصل إلى الطفل.. وتخصيص سيارة إسعاف لنقله رفقة والدته إلى مستشفى ناصر بالقاهرة لتلقى الدعم الطبى

الخميس، 16 نوفمبر 2023 01:13 م

استجابة لتوجيهات الرئيس السيسى.. نقل الطفل الفلسطينى من معبر رفح لمعهد ناصر

الخميس، 16 نوفمبر 2023 12:43 م

استجابة لتوجيهات الرئيس السيسى.. الطفل الفلسطينى يصل معبر رفح لتلقى العلاج

الخميس، 16 نوفمبر 2023 11:41 ص

تفاصيل استجابة الرئيس السيسى لطفل فلسطينى مصاب.. والتوجيه بعلاجه

الخميس، 16 نوفمبر 2023 11:26 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة