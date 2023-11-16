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الصحة: سيارات إسعاف مجهزة بالحضانات المتنقلة لاستقبال أطفال غزة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 04:38 م
الصحة: سيارات إسعاف مجهزة بالحضانات المتنقلة لاستقبال أطفال غزة سيارات إسعاف أمام معبر رفح
كتب سمير حسنى

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قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتواجد سيارات إسعاف مجهزة بالحضانات المتنقلة لاستقبال الأطفال المبتسرين من الجانب الفلسطيني، مؤكدا وجود طواقم وتخصيص الأماكن بالفعل لنقلهم إلى المستشفيات بعد وصولهم إلى معبر رفح.

وأضاف متحدث وزارة الصحة في تصريحات لـ"اكسترا نيوز"، ان هناك تنسيقا على أعلي مستوى بين مصر وتركيا فيما يخص تأمين ونقل مصابي المستشفى التركي في غزة، إلى معبر رفح، ومن ثم نقلهم إلى الدولة التركية.







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