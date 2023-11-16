الصحة العالمية تطلق لجنة لتعزيز التواصل الاجتماعى لمنع الإصابة بالاكتئاب

كتبت أمل علام

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إنشاء لجنة جديدة معنية بالتواصل الاجتماعي، لمعالجة الشعور بالوحدة باعتبارها تهديدًا صحيًا ملحًا، وتعزيز التواصل الاجتماعي كأولوية، وتسريع توسيع نطاق الحلول في البلدان بجميع مستويات دخلها.

ويشترك في رئاسة اللجنة الجراح العام الأمريكي، الدكتور فيفيك مورثي، ومبعوث الاتحاد الأفريقي للشباب، تشيدو مبيمبا، وتتكون اللجنة من 11 من كبار صانعي السياسات وقادة الفكر والدعاة، وسيعمل البرنامج، الذي يستمر لمدة 3 سنوات، على تحليل الدور المركزي الذي يلعبه التواصل الاجتماعي في تحسين صحة الأشخاص من جميع الأعمار وتحديد الحلول لبناء الروابط الاجتماعية على نطاق واسع.

من المقرر أن تنظر اللجنة في كيفية تعزيز الاتصال لرفاهية مجتمعاتنا ومجتمعاتنا، ويساعد في تعزيز التقدم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والابتكار.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن العزلة الاجتماعية - عدم وجود عدد كاف من الروابط الاجتماعية، والشعور بالوحدة - والألم الاجتماعي الناجم عن عدم الشعور بالتواصل، منتشرة على نطاق واسع.

وعلى عكس الاعتقاد السائد بأن العزلة والوحدة تؤثران في المقام الأول على كبار السن في البلدان ذات الدخل المرتفع، فإنها تؤثر على صحة ورفاهية جميع الفئات العمرية في جميع أنحاء العالم.

وأضافت فى بيان: يعاني واحد من كل 4 من كبار السن من العزلة الاجتماعية، وتتشابه المعدلات إلى حد كبير في جميع المناطق بين المراهقين، يعاني ما بين 5 إلى 15% من الشعور بالوحدة، وفقًا لنتائج الأبحاث، ومع ذلك، فمن المرجح أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع، مشيرة إلى أن"إن ارتفاع معدلات العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة في جميع أنحاء العالم له عواقب وخيمة على الصحة والرفاهية

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الأشخاص الذين ليس لديهم روابط اجتماعية قوية كافية يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والقلق والخرف والاكتئاب والانتحار وغير ذلك الكثير، "ستساعد لجنة منظمة الصحة العالمية هذه في إقامة التواصل الاجتماعي كأولوية صحية عالمية ومشاركة التدخلات الواعدة."

ويحمل الافتقار إلى التواصل الاجتماعي خطر الوفاة المبكرة معادلاً، أو حتى أكبر، مثل عوامل الخطر الأخرى المعروفة ــ مثل التدخين، والإفراط في تناول المشروبات الكحولية، والخمول البدني، والسمنة، وتلوث الهواء، كما أن للعزلة الاجتماعية تأثير خطير على الصحة الجسدية والعقلية؛ تشير الدراسات إلى أنه مرتبط بالقلق والاكتئاب ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30%.

ستقوم لجنة منظمة الصحة العالمية الجديدة بتحديد جدول أعمال عالمي بشأن التواصل الاجتماعي؛ ورفع مستوى الوعي وبناء التعاون الذي من شأنه أن يقود الحلول القائمة على الأدلة للبلدان والمجتمعات والأفراد، ولهذه الأجندة أهمية خاصة في هذا الوقت، نظرا للكيفية التي أدت بها جائحة كورونا، وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية إلى تقويض الروابط الاجتماعية.

وأضاف: "يسعدني العمل بشكل وثيق مع مجموعة متميزة من المفوضين على تعزيز التواصل الاجتماعي - وهو عنصر حيوي للرفاهية.

وقال الجراح العام الأمريكي، الدكتور فيفيك مورثي: "معًا، يمكننا بناء عالم أقل وحدة، وأكثر صحة، وأكثر مرونة"، "نظرًا للعواقب الصحية والاجتماعية العميقة الناجمة عن الوحدة والعزلة، علينا التزام بالقيام بنفس الاستثمارات في إعادة بناء النسيج الاجتماعي للمجتمع التي قمنا بها في معالجة المخاوف الصحية العالمية الأخرى، مثل استخدام التبغ والسمنة والإدمان، كما يمكن أن يؤدي الانفصال الاجتماعي إلى نتائج تعليمية سيئة، مضيفا، إن الشباب الذين يعانون من الوحدة في المدرسة الثانوية هم أكثر عرضة للتسرب من الجامعة، ومن الممكن أن يؤدي أيضاً إلى نتائج اقتصادية أسوأ، قد يؤدي الشعور بالانفصال وعدم الدعم في وظيفتك إلى ضعف الرضا الوظيفي والأداء، مؤكدا، إن الشباب ليسوا محصنين ضد الوحدة.

وقال تشيدو مبيمبا، مبعوث الاتحاد الأفريقي للشباب: "العزلة الاجتماعية يمكن أن تؤثر على أي شخص، في أي عمر، وفي أي مكان"، "في جميع أنحاء أفريقيا وخارجها، يجب علينا إعادة تعريف السرد حول الشعور بالوحدة، إن الاستثمارات في التواصل الاجتماعي أمر بالغ الأهمية لإنشاء اقتصادات منتجة ومرنة ومستقرة تعزز رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية.

ستعقد لجنة التواصل الاجتماعي، بدعم من أمانة مقرها في منظمة الصحة العالمية، أول اجتماع لها على مستوى القيادة في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر 2023، وسيكون الناتج الرئيسي الأول عبارة عن تقرير رئيسي يصدر بحلول منتصف فترة مبادرة السنوات الثلاث.