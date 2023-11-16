الرئيس الفلسطينى محمود عباس يتسلم رسالة دعم وإسناد من ملك الأردن

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تسلم الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم /الخميس/، رسالة دعم وإسناد من الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لإعلان الاستقلال.

وأكد الملك عبد الله -فى الرسالة التى سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين عصام أحمد البدور الرسالة للرئيس الفلسطينى فى مقر الرئاسة بالمقاطعة فى رام الله- مواصلة العمل لوقف العدوان الإسرائيلى فورًا، والسعى لإيجاد أفق سياسى لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية والقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضى إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة، ذات السيادة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح الملك عبد الله أن ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان غاشم، وما تتعرض له الضفة الغربية من انتهاكات لا شرعية هو امتداد لسبعة عقود سادت فيها عقلية القلعة وجدران العزل والاعتداء على المقدسات والحقوق، وسيستمر هذا الوضع إذا لم يكن هناك تدخل من المجتمع الدولى لوقف هذه الحرب ومنح الشعب الفلسطينى حقوقه العادلة والمشروعة.

ومن جانبه، شكر الرئيس الفلسطيني، الأردن ملكًا وحكومة وشعبًا على دعمها المتواصل للشعب الفلسطينى وحقوقه العادلة على المستويات كافة، مشيدًا بالتنسيق العالى بين فلسطين والأردن على أعلى المستويات.

وأكد محمود عباس ضرورة وقف العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، وتسريع إدخال المُساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمُستوطنين الإرهابيين على أبناء الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية بما فيها القدس.

وعبر أبو مازن عن شكره وامتنانه للملك عبدالله الثانى ابن الحسين، وولى عهده الأمين، والشعب الأردنى الشقيق.

وجدد الرئيس الفلسطينى التأكيد على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس، مشددا على أنه ليس هناك حل أمنى أو عسكرى لقطاع غزة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة، وأن الحل الوحيد هو حل سياسى شامل قائم على الشرعية الدولية ينهى الاحتلال الإسرائيلى لجميع الأراضى الفلسطينية المحتلة الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.