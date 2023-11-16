الداخلية تكشف قضايا سرقات وتضبط عددا من اللصوص

كتب: محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، حال استقلالهما تروسيكل بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما ومُحمل عليه (باب حديدى) لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب الخلع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 6 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

ونجحت الجهود في ضبط (إحدى السيدات وزوجها) بدائرة قسم شرطة المقطم لقيامهما بالإستيلاء على سيارة ملك أحد الأشخاص ومساومته على استرجاعها، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والسيارة.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط عامل وسائق لقيامهما بسرقة (12 شاشة كمبيوتر) من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وأرشدا عن المسروقات، وضبط تشكيل عصابى من 3 أشخاص تخصصوا فى إرتكاب وقائع سرقة مواتير المياه بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزتهم (فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 8 وقائع بدائرة القسم وأرشدوا عن المسروقات وضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا) لقيامهما بسرقة أبقار باستخدام سيارة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات.