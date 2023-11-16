الخارجية العراقية: انضمام العراق إلى عضوية البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم / الخميس /، انضمام العراق إلى عضوية البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -: إن "العراق انضم إلى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، إذ أكمل إجراءات الانضمام ليصبح الآن العضو الـ 74 فى البنك".



وأشار إلى أنه "سبق للعراق أن قدّم طلباً للانضمام إلى البنك فى أبريل 2018 ووافق مجلس المحافظين على عضويته فى أكتوبر2020".

وتابع، أنه " اكتملت حاليا عملية التحول ليصبح عضوا مساهما، وباعتباره أحد المساهمين، يمكن للعراق أن يتقدم بطلب للاستفادة من الدعم المالى والسياسى الذى يقدمه البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية".



وقالت رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، بحسب البيان: " أرحب بالعراق كعضو فى البنك، نحن ملتزمون تماماً بالتعامل مع البلاد، وعندما يحين الوقت، فإننا نتطلع إلى بدء العمل فى العراق، وتطبيق خبراتنا لتطوير اقتصاده ".



واختتم البيان، أن "هذا الإنجاز جاء تتويجاً لجهود سفارة جمهورية العراق فى لندن وسعيها المتواصل مع إدارة البنك فى لندن، وإمكانية مساهمة البنك فى مشاريع البنى التحتية فى العراق ومنها مشروع طريق التنمية".