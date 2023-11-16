الخارجية الأمريكية تعقد شراكة مع عدد من الجامعات لتعزيز توقع الصراعات ومنعها

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كشف بيان لوزارة الخارجية الأمريكية،عن عقد شراكة مع عدد من الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى لتعزيز قدراتها على توقع الصراعات ومنعها والاستجابة لها على المستوى الدولى.

وذكرت الخارجية الأمريكية ، أن مكتب عمليات الصراع وتحقيق الاستقرار التابع لها أطلق مبادرة شراكة أكاديمية جديدة تركز على توقع الصراعات ومنعها، من خلال مبادرة المراكز الأكاديمية لتوقع الصراعات ومنعها (ACCAP)، حيث ستتعاون 7 جامعات مع منظمات المجتمع المدنى فى البحث والتحليل والبيانات التى من شأنها تعزيز قدرة الخارجية الأمريكية توقع الصراعات.



وتشترك فى تلك المبادرة الجديدة لتعزيز القدرة الأمريكية على توقع الصراع حول العالم، كل من جامعات نوتردام، وفلوريدا الدولية، وجورج ميسون، وجورج تاون، وألاباما، ويوتا، وكاليفورنيا؛ حيث سيمنح الطلاب المشاركون فى البرنامج فرصة للعمل على متطلبات العالم الحقيقى والمساهمة فى دعم أولويات إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس، بما فى ذلك تنفيذ قانون الهشاشة العالمية الذى أقره الحزبان الجمهورى والديمقراطي.



يذكر أن قانون الهشاشة الذى تم المصادقة عليه فى 2019، أعلنت إدارة بايدن فى مارس الماضي، أنه يستهدف دعم الدول الشريكة ذات الأولوية بالنسبة لواشنطن، وذلك فى إثر الحرب الروسية الأوكرانية .



فيما يولى القانون الدولى ذات الأولوية المعلنة كل من هايتى وليبيا وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة وساحل غرب إفريقيا، بما فى ذلك بنين وساحل العاج وغانا وغينيا وتوجو، فيما تشمل تلك الشراكة الاستفادة من أدوات الولايات المتحدة الدبلوماسية والتنموية والدفاعية وفقًا للتحديات والفرص بكل دولة ومنطقة.