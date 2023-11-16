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الحكومة توافق على إصدار عملات تذكارية من الفضة للمشروع النووى بالضبعة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 01:54 م
الحكومة توافق على إصدار عملات تذكارية من الفضة للمشروع النووى بالضبعة اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن السماح لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئات (الخمسة، والعشرة، والخمسين، والمائة)، خاصة بالمشروع النووي المصري بالضبعة.
 
وتم تحديد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملات التذكارية المنصوص عليها في هذا القرار وفقا لما يلي: العملة التذكارية فئة خمسة جنيهات من الفضة بسعر 860 جنيها، والعملة التذكارية فئة عشرة جنيهات من الفضة بسعر 980 جنيها، والعملة التذكارية فئة خمسين جنيها من الفضة بسعر 1260 جنيها، والعملة التذكارية فئة مائة جنيه من الفضة بسعر 1470 جنيها.






المشروع النووي بالضبعة

محلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة



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