اليوم السابع
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الحكومة تعتمد إجراءات للإصدار الجديد من السندات اليابانية " سندات الساموراى"

الخميس، 16 نوفمبر 2023 01:46 م
الحكومة تعتمد إجراءات للإصدار الجديد من السندات اليابانية " سندات الساموراى" اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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اعتمد مجلس الوزراء ما تم من إجراءات للإصدار الجديد من السندات اليابانية " سندات الساموراي"؛ حيث كان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على هذا الإصدار في صورة طرح خاص بعملة الين الياباني وبما يعادل 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات.
 
 ويُعد نجاح تنفيذ الإصدار الجديد لمصر من السندات اليابانية، وتأكيد مصر للعالم القدرة على دخول الأسواق المالية اليابانية للمرة الثانية، والحصول على التمويل المستهدف من النقد الأجنبي، دليلا على قوة الاقتصاد المصري، وثقة المستثمرين اليابانيين به.
 
 






سندات ساموراى

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة



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