اليوم السابع
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الخميس، 16 نوفمبر 2023 07:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل جندى فى إطلاق نار على حاجز الأنفاق بين القدس وبيت لحم

الخميس، 16 نوفمبر 2023 07:02 م
الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل جندى فى إطلاق نار على حاجز الأنفاق بين القدس وبيت لحم الجيش الإسرائيلى
وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم مقتل جندى فى إطلاق نار على حاجز الأنفاق بين القدس وبيت لحم، بحسب سكاى نيوز.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت بارتفاع عدد مصابى عملية حاجز النفق إلى 7 أشخاص أحدهم جراحه بالغة الخطورة.
 
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام-الضفة الغربية مسؤوليتها عن عملية اقتحام حاجز النفق جنوب القدس المحتلة صباح اليوم.
 
وذكرت الفصائل الفلسطينية في بيان لها؛ أن عناصرها أغارت فيها على قوات العدو في الحاجز العسكري الفاصل بين شمال بيت لحم وجنوب القدس المحتلة.
 
وأشارت إلي ان عناصرها تمكنت من قتل وجرح عددا من الجنود الصهاينة، انتقاماً لدماء الشهداء في غزة العزة.
 






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