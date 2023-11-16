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البورصة المصرية للسلع تعقد جلسة جديدة اليوم لتداول السكر

الخميس، 16 نوفمبر 2023 09:00 ص
البورصة المصرية للسلع تعقد جلسة جديدة اليوم لتداول السكر السكر الأبيض -أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تعقد البورصة المصرية للسلع، اليوم الخميس جلسة جديدة للتداول على سلعة السكر الأبيض لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، حيث تخصص بورصة السلع جلسة أسبوعياً للتداول على السكر.
 
واشترطت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عدم عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات، وأن تلتزم كل الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة بإخطار وزارة التموين " قطاع الرقابة والتوزيع" ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.






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