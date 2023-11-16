البرلمان النرويجى يدعو حكومته إلى الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطين

وكالات

تبنى البرلمان النرويجى، اليوم الخميس، قرارا يدعو الحكومة إلى الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطين “المستقلة”.

وقدم الائتلاف الحاكم فى النرويج هذا الاقتراح لمواجهة قرار قدمته الأحزاب الصغيرة يدعو إلى الاعتراف الفورى بالدولة الفلسطينية.

وجاء فى القرار الذى تم إقراره بأغلبية ساحقة فى البرلمان أن “البرلمان يطلب من الحكومة أن تكون مستعدة للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة عندما يكون للاعتراف تأثير إيجابى على عملية السلام، دون جعل اتفاق السلام النهائى شرطا”.

بدوره، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إسرائيل إلى وقف القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة، وذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة .

ووعد سانشيز، بأن تعمل حكومته الجديدة في أوروبا وإسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مطالبًا إسرائيل بوقف القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة .

وطالب رئيس الوزراء الاشتراكي بوقف فوري لإطلاق النار من جانب إسرائيل في غزة، والالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني الذى لا يتم احترامه الآن بشكل واضح.

كما طالب رئيس الوزراء بالإفراج الفوري عن الرهائن الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية منذ هجوم 7 أكتوبر.

وتعهد سانشيز بأن تعمل حكومته الجديدة في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وفي 2014، تبنى البرلمان الإسباني بالاجماع تقريباً قراراً غير ملزم يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي عام 1991، استضافت مدريد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط، والذى شاركت فيه لأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948، جميع الأطراف العربية المنخرطة في نزاع مباشر مع الدولة العبرية.

وبعد عامين من هذا المؤتمر، تم التوقيع في واشنطن على اتفاقية أوسلو التي تنص على اعتراف متبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.