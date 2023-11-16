اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 نوفمبر 2023 03:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس الثانى يرسم 27 كاهنا بكنائس الإسكندرية وأمريكا وأفريقيا

الخميس، 16 نوفمبر 2023 03:07 م
البابا تواضروس الثانى يرسم 27 كاهنا بكنائس الإسكندرية وأمريكا وأفريقيا رسامة الأباء الكهنة
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، برسامة 27 كاهنًا جديدًا بيد قداسة البابا تواضروس الثانى للخدمة بكنائس الإسكندرية والولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا.

وصلى قداسة البابا القداس الإلهي صباح اليوم في الكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وشاركه 10 من الآباء الأساقفة وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان.

وعقب صلاة الصلح رسم قداسته بمشاركة الآباء الأساقفة، 15 كاهنًا للخدمة بالقطاعات الرعوية الأربعة بالإسكندرية، وثمانية كهنة آخرين للولايات المتحدة الأمريكية، منهم ثلاثة لكنائس نيوچيرسي، وخمسة لكنائس سان هوزيه وكلورادو وسياتل وأوريجون وكونكورد.

ورسم قداسة البابا 4 كهنة للخدمة فى المناطق التى يرعاها نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بإفريقيا. وجعل قداسته "تكريس النفس أمام الله" موضوعًا لعظة القداس، حيث أشار خلالها إلى أن الإنسان عندما يتم تكريسه ويصير كاهنًا فهو يترك كل شيء ويتكرّس روحًا وفكرًا وقلبًا مع أسرته ليكون كاهنًا على مذبح الله.

وأوصى قداسته أن تكون أسرة الكاهن هي أولى اهتمامته وخدمته، وأن يكون على تواصل وتواجد باستمرار مع أسرته ويعطيهم الوقت الكافي.

الأباء الكهنة بعد الرسامة ة
الأباء الكهنة بعد الرسامة 

 

الأباء الكهنة بعد رسامتهم
الأباء الكهنة بعد رسامتهم

 

الأباء الكهنة مع قداسة البابا
الأباء الكهنة مع قداسة البابا

 

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 

جانب من القداس
جانب من القداس

 

عظة البابا
عظة البابا

 

قداسة البابا تواضروس الثانى
قداسة البابا تواضروس الثانى

 

قداسة البابا مع الأباء الكهنة
قداسة البابا مع الأباء الكهنة

 

قداسة البابا
قداسة البابا

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

رسامه كهنه

دير الانبا بيشوى



الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء مريم بروض الفرج

السبت، 11 نوفمبر 2023 09:02 ص

البابا تواضروس الثانى يلتقى اللجنة الطبية المركزية التابعة للمقر البابوي

السبت، 11 نوفمبر 2023 10:54 ص

مراسم تدشين البابا تواضروس الثانى كنيسة العذراء بروض الفرج .. صور

السبت، 11 نوفمبر 2023 11:34 ص

المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة يلتقى قداسة البابا تواضروس بالمقر البابوى

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 04:46 م

البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية بوادى النطرون

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 01:16 م

البابا تواضروس الثانى يعلن رسامة عدد من الكهنة الجدد غدا فى دير الأنبا بيشوى

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 08:07 م

البابا تواضروس الثانى يترأس قداس رسامة كهنة بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

الخميس، 16 نوفمبر 2023 09:59 ص

الكنيسة تحتفل بذكرى تجليس البابا تواضروس الحادية عشر على كرسى البطريرك بعد غد

الخميس، 16 نوفمبر 2023 10:54 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة