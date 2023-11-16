البابا تواضروس الثانى يرسم 27 كاهنا بكنائس الإسكندرية وأمريكا وأفريقيا

كتب: محمد الأحمدى

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، برسامة 27 كاهنًا جديدًا بيد قداسة البابا تواضروس الثانى للخدمة بكنائس الإسكندرية والولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا.

وصلى قداسة البابا القداس الإلهي صباح اليوم في الكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وشاركه 10 من الآباء الأساقفة وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان.

وعقب صلاة الصلح رسم قداسته بمشاركة الآباء الأساقفة، 15 كاهنًا للخدمة بالقطاعات الرعوية الأربعة بالإسكندرية، وثمانية كهنة آخرين للولايات المتحدة الأمريكية، منهم ثلاثة لكنائس نيوچيرسي، وخمسة لكنائس سان هوزيه وكلورادو وسياتل وأوريجون وكونكورد.

ورسم قداسة البابا 4 كهنة للخدمة فى المناطق التى يرعاها نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بإفريقيا. وجعل قداسته "تكريس النفس أمام الله" موضوعًا لعظة القداس، حيث أشار خلالها إلى أن الإنسان عندما يتم تكريسه ويصير كاهنًا فهو يترك كل شيء ويتكرّس روحًا وفكرًا وقلبًا مع أسرته ليكون كاهنًا على مذبح الله.

وأوصى قداسته أن تكون أسرة الكاهن هي أولى اهتمامته وخدمته، وأن يكون على تواصل وتواجد باستمرار مع أسرته ويعطيهم الوقت الكافي.



الأباء الكهنة بعد الرسامة



الأباء الكهنة بعد رسامتهم



الأباء الكهنة مع قداسة البابا



البابا تواضروس



جانب من القداس



عظة البابا



قداسة البابا تواضروس الثانى



قداسة البابا مع الأباء الكهنة