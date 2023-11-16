الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لرفض إسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة بغزة

وكالات

أعربت الأمم المتحدة عن خيبة أملها إزاء التصريحات الإسرائيلية بأنها لا تنوى تنفيذ أحكام القرار الإنسانى الذى اتخذه مجلس الأمن الدولى بشأن الصراع الفلسطينى الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة تشعر بخيبة أمل إزاء تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن القرار.

وأضاف: "كما نعلم جميعا، توصل مجلس الأمن إلى تبنى القرار بشكل مؤلم للغاية".

وأمس، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا، قالت فيه إنها ترفض قرار مجلس الأمن الدولى الذى دعا إلى هدنة عاجلة وممتدة للقتال فى أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، إنه لا مكان لمثل هذه الإجراءات طالما أن الرهائن محتجزون لدى حركة حماس الفلسطينية.