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اعرف إجراءات تساعدك فى تجديد تراخيص السيارات إلكترونيا

الخميس، 16 نوفمبر 2023 01:44 م
اعرف إجراءات تساعدك فى تجديد تراخيص السيارات إلكترونيا بوابة مرور مصر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة المرور الإلكترونية، تجديد تراخيص السيارت إلكترونيا لتخفيف الزحام عن وحدات التراخيص، وهناك شروط لتجديد الرخص ومنها:

الدخول على بوابة المرور من خلال الرابط الإلكترونى.

لتجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام التالية.

يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي .

يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة .

لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني .

عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور و ذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .

المستندات المطلوبة الرخصة السابقة .

صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل وشهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"

 







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