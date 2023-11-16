إغلاق شارع السودان جزئيا لتركيب كمر معدنى لمترو الجامعة بعد ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

ابتداء من منتصف الليلة "أى بعد ساعة" تغلق إدارة المرور، جزئيا شارع السودان فى اتجاه كوبري فيصل لتركيب الكمر المعدني لكوبري المشاة الخاص بمحطة مترو انفاق جامعة القاهرة الجديدة وسط متابعة لحظية لحركة السيارات حيث تستمر الأعمال حتى الساعة الرابعة صباح بعد غدا السبت.

وقال مصدر أمنى، إنه في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق جامعة القاهرة الجديدة للخط الثالث و إستكمالاً لأعمال إنشاء كوبرى مشاه خاص بالمحطة أعلى شارع السودان تحديداً أمام معهد البحوث الزراعية ستقوم الشركة المنفذة بتركيب الكمر المعدنى الخاص بكوبرى المشاة بالموقع المشار اليه .

وأضاف المصدر: الأعمال تستلزم إجراء غلق جزئى بشارع السودان فى الاتجاه القادم من شارع السودان باتجاه كوبرى فيصل إبتداء من الساعة 12 صباح غدا الجمعة وحتى السـاعة 4 صباح السبت على أن تكون الاعمال بشكل مستمر .

واستطرد المصدر: الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بإزالة بلدورات الجزيرة الوسطى لتحويل وتقسيم شارع السودان فى الإتجاه القادم من كوبرى فيصل اتجاه شارع السودان الى إتجاهين للحركة المرورية بواقع (6 حارات مرورية ) لكل اتجاه وفصل الحركة المرورية بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة (10 متر) .

وأوضح المصدر إجراء تحويلة مرورية على النحو التالي :-

المركبات القادمة من شارع السودان ومحور صفط اللبن وترغب فى السير باتجاه كوبرى فيصل وشارع الأهرام تدخل يساراً الى الأتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله الى اتجاهين .

تستكمل المركبات السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة (100 متر ) حتى تجاوز منطقة أعمال تركيب الكمر المعدنى ومنطقة الغلق ثم تعود مرة اخرى للطريق الأصلي بشارع السودان فى اتجاه كوبرى فيصل وشارع الأهرام .

وأكد المصدر ، أن الشركة المنفذة ستضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين مع تعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة.