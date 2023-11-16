إطلاق قافلة بيطرية مجانية لفحص وعلاج مواشى المربين بالوراق

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة ، إطلاق قافلة علاجية مجانية، اليوم الخميس، بناحية وراق الحضر، لفحص وعلاج مواشي المزارعين والمربين مجانًا بالأماكن الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت جهود القافلة بمشاركة أطباء إدارة الوراق البيطرية ولجنة من أطباء مديرية الطب البيطرى بالجيزة، عن رش 1500 رأس حيوان وعدد من الزرايب ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 400 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، وعلاج 50 رأس حيوان من الأمراض الباطنية.

وشهدت القافلة أخذ 35 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وعمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لـ18 رأس ماشية، بالإضافة إلى تحصين 45 حيوان ضد مرض البروسيلا، و23 حيوان ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وتنظيم ندوة إرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.