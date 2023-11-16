إصابة 4 عمال فى حادث انقلاب سيارة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 4 عمال فى حادث انقلاب سيارة 7 راكب بطريق كوم أبو راضى - الواسطى شمال محافظة بنى سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى الإسعافات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى 7 راكب بطريق كوم أبو راضى ـ الواسطى، نتج عنه إصابة 4 عمال بإصابات مختلفة.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ 3 سيارات إسعاف، إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزى.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى كلا من:"محمود محمد عبد الله 19 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح وكدمات، فارس عزت هانى 19عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، محمد محمود جمال 40 عامًا، مصابًا بجروح وكدمات، أحمد عماد عبد ربه 20 عامًا، مصابًا بجروح وكدمات، جميعهم عمال فى شركة الصوب الزراعية".