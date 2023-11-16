إصابة سيدة فى انهيار منزل من طابقين بجزيرة شندويل سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت جزيرة شندويل بسوهاج، انهيار منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية، وتم انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت الأنقاض، كما نتج عن انهيار المنزل انهيار حائط منز مجاور، تم فرض كردون أمنى بالمنطقة وتم نقل السيدة المصابة للمستشفى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بحدوث إنهيار منزل وإنهيار جزء من منزل مجاور وإصابة سيدة بدائرة المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل، بحدوث انهيار منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية " ملك المدعو صلاح م ع 68 سنة عامل ومقيم بذات الناحية يقطنه وأسرته.

تمكنت قوات وحدة الإنقاذ البرى من استخراج زوجة مالك المنزل المدعوة سعدية ا م ف 70 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية وتبين إصابتها " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعى.

نتج عن ذلك إنهيار جزء من الحائط الخلفى لمنزل ملاصق ملك المدعو كامل ح ا ع 39 سنة بائع خرده ومقيم بذات الناحية، وبسؤال مالكى المنزلين بمضمون ما سبق وعلل الأول سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.