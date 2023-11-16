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إسرائيل القاتلة.. نجمة داود ملطخة بالدم والعار غدا فى اليوم السابع

الخميس، 16 نوفمبر 2023 07:00 م
إسرائيل القاتلة.. نجمة داود ملطخة بالدم والعار غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " إسرائيل القاتلة.. نجمة داود ملطخة بالدم والعار.. المؤامرة مستمرة.. تل أبيب تكشف نواياها السوداء.. الرئيس الإسرائيلى: لن نترك فراغا.. وحزب نتنياهو يدعو لحزام مستوطنات".
 
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