إحالة تشكيل عصابى تقوده سيدة للمحاكمة لشروعها فى سرقة مجوهرات بكرداسة

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابي تخصص في السرقة تقوده سيدة للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالشروع في سرقة مشغولات ذهبية، من عاملين بمحل مصوغات بكرداسة.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان قيام المتهمين بوقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكشفت التحقيقات، عن قيام سيدة بالتواصل مع صاحب محل مشغولات ذهبية عبر الصفحة الخاصة بالمحل وطلب قطعة مشغولات ذهبية وتسليمها لها بمسكنها، فقام بإرسال عاملين بذات المحل للمكان المتفق عليه وتقابلا مع شخص يقود دراجة نارية، وطلب منهما ترك السيارة ومرافقته بمنطقة أراضى زراعية وعقب دخولهما لمنطقة زراعات فوجئا بقيام شخص أخر باعتراضهما، فتمكن أحدهما من الهرب وبحوزته قطعة المشغولات الذهبية، ولم يتمكن الثانى من ذلك، فقام المتهمان بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء منه على ساعة يده وهاتفه وقاما بتركه، ولاذا بالهرب.

وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ربة منزل وعاطلين، مقيمين بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم ساعة اليد والهاتف المستولى عليهما، والدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.