أمريكا تفرض عقوبات على 14 كيانا وفردا لمكافحة النفوذ الروسى فى غرب البلقان

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فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على 14 فردا وكيانا فى منطقة غرب البلقان لمكافحة النفوذ الروسى.

وجاء -فى بيان على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت- أن وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع وزارة الخزانة فرضتا اليوم عقوبات على فردين و12 كيانا فى غرب البلقان.



وأشار البيان أنه تم تحديد جميع الأهداف التالية وفقا للأمر التنفيذى الذى يسمح بفرض عقوبات فيما يتعلق بالأنشطة الأجنبية الضارة المحددة لحكومة الاتحاد الروسي.



وتضمنت قائمة العقوبات ميسا فاتشيتش وهو سياسى صربى يشغل حاليا منصب رئيس الحزب السياسى اليمينى الصربي. وكاتن فاتشيتش قد صرح بأنه، بدعوة من فلاديمير بوتين، كان "مراقبا دوليا" للاستفتاءات الروسية الصورية فى المناطق التى استولت عليها روسيا فى أوكرانيا فى سبتمبر 2022. وأعرب فاتشيتش عن تأييده لضم هذه المناطق من قبل روسيا.



كما تم إدارج نيناد بوبوفيتش والذى شغل منصب وزير فى حكومة صربيا من عام 2017 إلى عام 2022 وأسس حزب الشعب الصربى فى عام 2014. ويمتلك بوبوفيتش العديد من الشركات والممتلكات فى صربيا وروسيا ويستخدم علاقات رفيعة المستوى فى الكرملين لإثراء نفسه وتأمين الأعمال التجارية لممتلكاته، وتسهيل الاختلاس والمخططات الضريبية الفاسدة.



كما تم إدراج 12 كيانا على قائمة العقوبات لأنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة، أو لأنها تصرفت أو تزعم أنها تعمل لصالح أو بالنيابة عن، بشكل مباشر أو غير مباشر لبوبوفيتش.



وهى شركات دومينيون تفيرسكايا ياروسلافسكايا العقارية ومقرها روسيا و شركة دومنيون نيوكوليسكى العقارية ومقرها روسيا، وشركة أسيت أوتوميشن للإلكترونيات ومقرها روسيا.



كما تم إدراج الكيانات التالية لأنه مملوك أو خاضع لسيطرة شركة أسيت أتووميشن أو لأنه فى اطار تصرف أو يزعم أنه يعمل لصالح أو بالنيابة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن الشركة ، وهى جيه إس سى إيه بى إس زيم أوتوميشن، وهى شركة هندسية مقرها روسيا ، وأسيت إليكترو ومقرها موسكو لتصنيع أجهزة توزيع الكهرباء. وشركات أخرى تابعة لأسيت إلكترو او لشركات تابعة.