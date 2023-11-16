أعراض اضطراب ثنائي القطب منها تقلب المزاج الشديد

كتبت فاطمة خليل

الاضطراب ثنائي القطب هو حالة صحية عقلية تتميز بتقلبات مزاجية شديدة، تتراوح من فترات السعادة والطاقة الشديدة (الهوس) إلى الاكتئاب العميق، في هذا التقرير نتعرف على أعراض اضطراب ثنائي القطب، بحسب موقع " drloy".

ما هو اضطراب ثنائي القطب؟



الاضطراب ثنائي القطب هو حالة صحية عقلية حادة تتميز بتقلبات مزاجية شديدة.

وهو ينطوي على نوبات من الهوس، والتي تشمل زيادة الطاقة، والاندفاع والسعادة.

يعاني الأفراد المصابون باضطراب ثنائي القطب أيضًا من نوبات اكتئاب تتميز بالحزن وفقدان الاهتمام وانخفاض الطاقة.

تؤثر التقلبات المزاجية في اضطراب ثنائي القطب بشكل كبير على الأنشطة اليومية والعلاقات الاجتماعية.

أعراض الاضطراب ثنائي القطب



يتميز الاضطراب ثنائي القطب بنوبات مميزة من الهوس والاكتئاب. قد تختلف الأعراض في شدتها ومدتها.

نوبات الهوس:



-الشعور بالسعادة المفرطة أو البهجة أو الانفعال لفترة طويلة.

-سرعة التفكير، والقفز من فكرة إلى أخرى، وصعوبة التركيز.

-الشعور بالطاقة مع الحد الأدنى من النوم أو الإصابة بالأرق.

نوبات الاكتئاب:



-الشعور بالتعب أو الإحباط أو اليأس أو الشعور بمزاج مكتئب معظم اليوم.

-تغيرات كبيرة في الشهية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن أو زيادته.

-الأرق أو النوم المفرط، بما في ذلك صعوبة النوم أو الاستمرار في النوم.

نوبات مختلطة:



يؤدي التواجد المتزامن لأعراض الهوس والاكتئاب إلى العصبية وعدم الاستقرار العاطفي.

الأعراض الذهانية:



-الهلوسة: الإحساس بأشياء غير حقيقية، مثل رؤية الأشياء أو سماعها.

-الأوهام: اعتناق معتقدات أو أفكار زائفة، غالبًا ما تكون ذات طابع عظمة أو جنون العظمة.

-تفكير غير منظم: صعوبة في تنظيم الأفكار، أو التعبير عن أفكار متماسكة، أو متابعة المحادثات.

من المهم ملاحظة أن الأفراد قد يواجهون اختلافات في شدة الأعراض وأنماطها يعد التشخيص المناسب وخطة العلاج الشخصية أمرًا ضروريًا لإدارة الأعراض وتحسن الحالة.