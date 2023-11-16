أسوشيتدبرس: منشورات إسرائيلية تطالب الفلسطينيين بمغادرة جنوب قطاع غزة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن القوات الإسرائيلية ألقت منشورات تحذر الفلسطينيين بمغادرة مناطق من جنوب قطاع غزة، بحسب ما قال سكان، فى استمرار واضح لمخطط التهجير، وما رأت الوكالة أنه يشير إلى توسع محتمل للحرب التي تشنها إسرائيل لتصل إلى مناطق اتجه إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين، ويتزاحمون فى مراكز الإيواء التي تديرها الأمم المتحدة ومنازل العائلات.

وأشارت الوكالة إلى أن المنشورات التي تم إلقائها فى مناطق شرق مدينة خان يونس الجنوبية، حذرت المدنيين بضرورة الإخلاء. وقالت أن أى أحد بالقرب من المسلحين أو مواقعهم يعرض حياته للخطر. وتم إسقاط منشورات مماثلة على شمال غزة على مدار أسابيع قبل الاقتحام البرى.

وأكد صحفيان يعيشان شرق خان يونس رؤية المنشورات، بينما نشر آخرون صور لها على السوشيال ميديا، فيما رفض الجيش الإسرائيلي التعليق.

وحذرت الوكالة بأن توسيع العمليات العسكرية ليصل إلى الجنوب، الذى تقوم إسرائيل بقصفه بشكل يومى بالفعل، يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية فى القطاع المحاصر.

وكان أكثر من مليون ونصف من سكان غزة قد نزحوا داخله، وفر الأغلبية منهم إلى الجنوب، حيث أصبحت المياه والغذاء والكهرباء نادرة بشكل متزايد.