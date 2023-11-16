أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 16-11-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 16-11-2023.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: جولدن تكس للأصواف، والدولية للأسمدة والكيماويات، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ودايس للملابس الجاهزة، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، ومصر للزيوت والصابون، ومصر للفنادق، والمشروعات الصناعية والهندسية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 16 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصرية للبيع، وسط تداولات بلغت 19.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 19.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 110.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.71%، والعرب على 42.46%، واستحوذت المؤسسات على 86.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 13.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 180.9 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، 439.2 ألف جنيه، 16.2 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 16.4 مليار جنيه، 52.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 24383 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 29506 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10378 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7159 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 5871 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1470 نقطة.

وصعدت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 192.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.871 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.70%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 29.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.59%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 27.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.24%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 4.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.65%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 22.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.41%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 25.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.30%.

- القابضة المصرية الكويتية بسعر إغلاق 0.813 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.79%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 65.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.04%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 2.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.81%.