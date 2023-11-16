أسباب رائحة العرق الكريهة.. منها مشكلات صحية

كتبت مروة محمود الياس

أسباب رائحة العرق الكريهة كثيرة ومتعددة، وهى مشكلة يعانى منها الكثير من الأشخاص، وتسبب لهم الحرج والمشكلات الاجتماعية، ووفقا لتقرير نشر في موقع medicalnewstoday الطبي، فإن رائحة العرق في حد ذاتها لا وجود لها إلا إذا حدث نمو للبكتيريا، ورائحة العرق الكريهة قد تنبئ بمشكلات جسدية وصحية.

أسباب رائحة العرق الكريهة



وتابع التقريرأن أهم أسباب رائحة العرق الكريهة هو معدل الاهتمام بالنظافة الشخصية اليومية خاصة في فصل الصيف الذى يعتبر العرق الغزير فيه عاملا أساسيا، وليس العرق فقط بل إن عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية ينتج روائح كريهة من كل افرازات وسوائل الجسم الأخرى، كرائحة الفم وروائح ثنايا الجسم وغيرها، وتنتج هذه الرائحة من التكاثر السريع الذى يحدث من البكتيريا المختلفة التي تنمو على سطح الجلد.

أسباب رائحة العرق الكريهة



وفى السياق ذاته، ووفقا لتقرير نشر في موقع thompsontee فإن أبرز أسباب رائحة العرق الكريهة ينتج عن مشكلات صحية، منها أن يعانى الشخص من "فرط العرق" ينتج خلالها الكثير من العرق المزعج وبالتالي تصبح الفرص أكبر لرائحة أكثر سوءا، ومن أبرز الأسباب أيضا ان يتناول الشخص أدوية ومكملات بعينها مثل الزنك، ومكملات الحديد، كذلك مرض السكر أحد أبرز الأسباب لهذه الرائحة.

ومن أبرز أسباب رائحة العرق الكريهة اضطرابات الغدة الدرقية التي يعانى منها البعض سواء بفرط النشاط أو بالخمول، ويعد اى اضطراب في وظائف الكبد والكلى من المشكلات الصحية المسببة لهذه الروائح أيضا ، من أبرز الأماكن التي تنتج رائحة العرق الكريهة، السرة والثنايا، والفخذين وتحت الابطين، والأعضاء الخاصة، فضلا عن فتحات الأذن.