أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بسرعة استقبال حديثى الولادة من غزة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثى الولادة من قطاع غزة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتواجد سيارات إسعاف مجهزة بالحضانات المتنقلة لاستقبال الأطفال المبتسرين من الجانب الفلسطيني، مؤكدا وجود طواقم وتخصيص الأماكن بالفعل لنقلهم إلى المستشفيات بعد وصولهم إلى معبر رفح.

وأضاف متحدث وزارة الصحة أن هناك تنسيقا على أعلي مستوى بين مصر وتركيا فيما يخص تأمين ونقل مصابي المستشفى التركي في غزة، إلى معبر رفح، ومن ثم نقلهم إلى الدولة التركية.



لجنة برلمانية مشتركة توافق نهائيا على قانون التصالح فى مخالفات البناء

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومى نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وأجاز القانون التصالح فى المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:



تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة.

التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.



طقس غد معتدل وشبورة كثيفة على الطرق والعظمى بالقاهرة 27 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الجمعة، طقسا معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.



الخارجية: قطاع غزة والضفة الغربية وحدة متكاملة من الأراضى الفلسطينية المحتلة

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، أنه يجب التركيز الآن على إنهاء الصراع الحالى فى غزة وإنهاء معاناة المدنيين وليس على ما هو بعد.. ثم تناول الإطار الدولى الملائم لأى ترتيبات، وأن تكون هذه الترتيبات موحدة فيما يتعلق بكل من الضفة وقطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية أن هناك مقررات صادرة وهى الإطار القانونى الذى يحكم ما هى المسئوليات التى تقع على عاتق دولة الاحتلال، موضحا أن أى ترتيبات أخرى يجب أن تكون تحت إطار قانونى منتظم.

وأوضح شكرى أنه ليس من الملائم أن تكون هناك ترتيبات تعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تأتى بأية ترتيبات مغايرة للجهتين.. مشددا على وحدة واتساق قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما أراضٍ محتلة ويخضعان للقانون الدولى والمسئوليات الملقاة على عاتق دولة الاحتلال.



وزارة التموين: لا نقص فى السكر والمخزون يكفى حتى أبريل المقبل

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضخ كميات كبيرة من سلعة السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها ما يقرب من 1300 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية لطرحه ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بسعر 27 جنيها للكيلو مع توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ وفروع الشركات التابعة كما توفر الوزارة السكر على بطاقات التموين بسعر 12:60 جنيه حيث يستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الدخلية أن مخزون السكر يكفى حتى شهر أبريل 2024 بجانب الاستعداد للانتاج السكر المحلى من قصب السكر فى شهر يناير 2024 وكذلك إنتاج السكر من بنجر السكر فى نهاية فبراير أو بداية مارس 2024 الأمر الذى سيعزز المخزون الاستراتيجى لفترات طويلة، ولا يوجد أزمة تتعلق بنقص كميات سلعة السكر وأن ما تشهده بعض الأماكن من وجود أسعار متضاربة هو نتيجة محاولة البعض تخزين السكر استعدادا لشهر رمضان الكريم، وأن الاجهزة الرقابية تقوم حاليا بتكثيف الرقابة على الاسواق للتصدى لاى مخالفات ينتهجها البعض حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ،كما تم اتخاذ قرار بأن يعامل السكر الـذي يـتم طرحـة من خلال البورصة المصرية للسلع وتعبئته وتداوله معاملة السـكر التمويني ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخـالف سـواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.



رئيس الحكومة يكلف 3 وزراء والجهات الرقابية بمنع المضاربات فى بعض السلع

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، المُنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى مُشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية" التي عُقدت بمدينة "الرياض"، السبت الماضي؛ بهدف تعزيز التشاوُر والتنسيق بشأن تصاعد الأحداث في قطاع غزة، لا سيّما على الصعيد الإنساني، وبحث سُبل إيجاد حل سريع لهذه الأزمة.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرسائل المُهمة التي تضمنتها كلمة السيد الرئيس خلال القمة، وفي مقدمتها التأكيد على عددٍ من محاور التحرُك الجاد والحازم -مع الإشارة إلى تحمُّل المجتمع الدولي وخاصةً مجلس الأمن المسؤولية المباشرة لتنفيذها- والتي تستهدف الوقف الفوري والمُستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مع وقف كافة المُمارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم، وكذلك ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، والتوصُل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناءً على حل الدولتين.



وزارة التموين: وصول 100 ألف طن سكر مستورد خلال أيام والكيلو بـ27 جنيها

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن كميات السكر التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا وتقدر بنحو 100 الف طن سكر أبيض، من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، لطرحها للمواطنين ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بسعر 27 جنيها للكيلو.

وتنفذ الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، كذلك طرح كافة المنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومنتجات اللحوم والدواجن في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما تنسق وزارة التموين مع الجهات المعنية والأجهزة الرقابية من أجل متابعة تنفيذ المبادرة، والتأكد من مدى التزام التجار بطرح السلع وفقا للمبادرة.



وصول 5 طائرات مساعدات مطار العريش تمهيدا لنقل حمولاتها إلى غزة

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بوصول 5 طائرات مساعدات من الأردن والكويت وعمان والإمارات وروسيا إلى مطار العريش تمهيدًا لنقل حمولاتها إلى قطاع غزة.

ووصل عدد الطائرات التى هبطت بمطار العريش الدولى منذ 12 أكتوبر الماضى 130 طائرة.

وأفاد بيان عن محافظة شمال سيناء بأن الطائرات نقلت نحو 3300 طنًا من المساعدات المتنوعة، تم تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر الفلسطينى.



سعر جرام الذهب الآن فى السوق المصرى يسجل 2700 جنيه

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري بعد تغيرات كبيرة في الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2700 جنيه بعد أن أغلق أمس عند 2690 جنيها.



أسعار الذهب اليوم : عيار 24 يسجل 3086 جنيها.

عيار 21 يسجل 2700 جنيه.

عيار 18 يسجل 2314 جنيها.

الجنيه الذهب 21600 جنيه.

اونصة الذهب 1966 دولارا.