7 معلومات عن أول مجمع لإعادة تدوير مخلفات الجلود فى مصر

كتبت منال العيسوي

تسعى الدولة إلى إنشاء مجمع متكامل بمنطقة الروبيكى لصناعة دباغة الجلود و إعادة تدوير مخلفاتها وإنتاج الأسمدة العضوية والجيلاتين الطبى والغذائى والصناعى طبقًا لأعلى المعايير التكنولوجية المعمول بها عالميًا، على نحو يؤهل مصر للانفراد في المنطقة بامتلاك القدرة التكنولوجية وتوطين صناعة دباغة الجلود، تماشيا مع قانون المخلفات المصرى ، الذى يوضح آلية التخلص الآمن من المخلفات والتسلسل الهرمى لإدلرة المخلفات، من خلال الحد من تولدها وإعادة استخدامها، وتدويرها و التخلص الأمن منها، كما ألزم القانون مولد المخلفات بالتخلص الآمن منها بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.

خلال هذا التقرير نرصد اهم 7 معلومات حول أول مجمع لإعادة تدوير مخلفات الجلود.

1- المجمع يقع فى نطاق محافظة القاهرة ومحافظة الشرقية بمنطقة الروبيكى على مساحة 210 ألف متر مربع.

2- يضم المجمع الصناعى كافة الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة لدباغة الجلود، أو تدوير مخلفاتها لتصنيع الأسمدة العضوية والجيلاتين الطبى والغذائى والصناعى.

3- مشروع إعادة تدوير مخلفات الجلود هو الاول من نوعه بجمهورية مصر العربية والشرق الاوسط والثالث على مستوى العالم من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة.

4- تتضمن مراحل تنفيذ مشروع إعادة تدوير مخلفات الجلود عدة أبعاد بيئية واقتصادية و زراعية الناتجة عن استخدام الأسمدة العضوية المنتجة من إعادة التدوير.

5- مشروع إعادة تدوير مخلفات الجلود يتكامل مع المناطق الصناعية الأخرى في مجال الجلود على مستوى الجمهورية.

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6- يهدف مشروع إعادة تدوير مخلفات الجلود يساهم في التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الصناعات الجلدية بإعادة تصنيعها، بما يواكب المعايير العالمية في تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية للمناطق الصناعية الجديدة.

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7- مشروع إعادة تدوير مخلفات الجلود له مردوده اقتصادي من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المخلفات.