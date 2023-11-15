5 محاور لبدء التجهيز لتطوير المرحلة الثانوية.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالعمل على عدة محاور رئيسية فى إطار الاستعداد لعقد مؤتمر قومى لتطوير المرحلة الثانوية كالتالى:

- استعراض الإطار الوطنى للمؤهلات والذى تم وضعه من خلال الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

- إعداد بحث عن المسارات التعليمية بالمرحلة الثانوية على مستوى العالم من أجل مناقشتها وتحقيق الاستفادة منها فى عملية التطوير المستهدفة بالمرحلة الثانوية.

- إعداد دراسة بحثية معمقة عن الوضع الحالي لنظام الثانوية العامة.

- تقييم مناهج المرحلة الثانوية والرؤية المستقبلية، وتقييم أداء المعلمين، وتقييم منظومة التعليم الثانوي.

- إعداد دراسة عن نظام القبول بالجامعات في مختلف دول العالم.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشف ملامح تطوير منظومة المرحلة الثانوية، موضحا أنها ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلا عن الإسراع التعليمى، وكذلك أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على توفير منتج جيد للطالب، وإعداد الطالب ليكون قادرًا على المنافسة، مع التأكيد على مراعاة الظروف الحالية والوضع الحالي للمدارس، فضلًا عن إعداد المعلم بما يتناسب مع التطوير.