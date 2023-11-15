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وول ستريت جورنال: مجمع مستشفى الشفاء أصبح نقطة محورية فى حرب غزة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 12:59 م
وول ستريت جورنال: مجمع مستشفى الشفاء أصبح نقطة محورية فى حرب غزة مستشفى الشفاء
كتبت: نهال أبو السعود

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قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن مجمع مستشفى الشفاء فى قطاع غزة، أصبح أحد النقاط المحورية فى حرب إسرائيل للقضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية، رغم نفى الأخيرة أنها تستخدم المستشفى لمحاربة قوات الاحتلال.

ونفذت القوات الإسرائيلية عملية استهدفت فصائل المقاومة في منطقة محددة في أكبر مستشفى في غزة، بعد ساعات من تأييد البيت الأبيض الادعاءات الإسرائيلية بأن المسلحين الفلسطينيين يديرون عمليات عسكرية من مستشفيات القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إنه شن "عملية دقيقة وموجهة" في مستشفى الشفاء بمدينة غزة ، وكان البيت الأبيض قد حذر في وقت سابق إسرائيل من شن غارات جوية على المستشفى ، فيما قالت فصائل المقاومة في بيان أنها تحمل بايدن المسئولية الكاملة عن الغارة على المستشفى.

وأوضحت الصحيفة، أنه مع احتلال إسرائيل للمستشفى في الأيام الأخيرة، تصاعدت الأزمة الإنسانية في الداخل، وفقا للأطباء هناك، حيث يكافح المرضى للبقاء دون كهرباء ووقود وتضاؤل الإمدادات الطبية.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن جون كيربى، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أيد ادعاء إسرائيل بأن المسلحين الفلسطينيين يستخدمون مستشفى الشفاء، وحذر إسرائيل من مهاجمة المستشفى من الجو، قائلا: "لا نريد أن نرى معركة بالأسلحة النارية في المستشفى، حيث يحاول الأبرياء والأشخاص العاجزون والمرضى ببساطة الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها، حتى لا يقعوا في مرمى النيران".

وبعد إعلان إسرائيل عن العملية في المستشفى، كرر متحدث آخر باسم مجلس الأمن القومي تصريحات كيربى، وأضاف: "يجب حماية المستشفيات والمرضى".

وتابعت الصحيفة، أنه مع توسع الحملة العسكرية الإسرائيلية، تتراكم المعارضة داخل إدارة بايدن وفي شوارع واشنطن، وفي وقت سابق من هذا الشهر، تظاهر آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في العاصمة الامريكية للمطالبة بوقف إطلاق النار.







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اليوم السابع بلس



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