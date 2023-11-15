وزير الصحة يشكر تركيا حكومة وشعبا وقيادة لاهتمامهم بإنقاذ أرواح الفلسطينيين

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان أن زيارة الدكتور فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركى إلى مصر والوفد المرافق له تُعد ترجمة فعلية على أرض الواقع لجميع المباحثات التي تمت منذ الوهلة الأولى من اندلاع الأحداث في قطاع غزة، موجهًا الشكر لنظيره التركي، ودولة تركيا حكومة وشعبًا وقيادة لاهتمامهم البالغ بإنقاذ أرواح الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الدعم الطبي لهم.

وقال وزير الصحة والسكان، خلال زيارته لمدينة معهد ناصر الطبية للبحوث والعلاج مع نظيرة التركى اليوم الأربعاء، إن هناك تواصل دائم مع وزارة الصحة التركية فى هذا الملف، وبدعم كبير من القيادتين السياسية في البلدين الشقيقين، مؤكدًا عمق العلاقات القوية، التي تعود لمئات السنين وتجمع الشعبين الشقيقين ورئيسي البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف وزير الصحة، أن مصر مستعدة لاستقبال أي جرحي ومصابين وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلاءً لمبادىء الإخاء والإنسانية.



ولفت الوزير إلى أن التعاون مع الجانب التركي يتم في ضوء تحقيق التكامل والإمكانيات البشرية والمادية، حيث كانت تركيا من أوائل الدول التي تواصلت معنا لإرسال المساعدات الطبية لقطاع غزة، فضلاً عن الأطباء الأتراك الذين يقدمون الخدمات الطبية للمصايين بمستشفيات العريش.