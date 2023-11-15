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وزير الصحة: عدد شهداء غزة تجاوز 11 ألفا.. وطفل يفقد حياته كل 10 دقائق

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 04:19 م
وزير الصحة: عدد شهداء غزة تجاوز 11 ألفا.. وطفل يفقد حياته كل 10 دقائق وزير الصحة ونظيرة التركى
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي سعت لإنقاذ أطفال الأورام بقطاع غرة واستقبالهم للعلاج، وهي جهود مصرية خالصة فى إخلاء ونقل وعلاج الأطفال داخل المستشفيات المصرية.

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الصحة التركى الذى يزور مستشفى معهد ناصر لتفقد الجرحى والمصابين الفلسطينيين، عن استنفار هيئة الإسعاف المصرية لتجهيز 35 سيارة مجهزة بحضانات أطفال، استعدادا لإنقاذ الأطفال حديثي الولادة فور وصولهم معبر رفح فى أى وقت.

وقال الوزير، إنه بحسب التقارير الصادرة من المنظمات الدولية، فإن عدد القتلى تجاوز 11 ألف شهيد، وهناك طفل يفقد حياته كل 10 دقائق في غزة، فضلاً عن 28 ألف جريح، وأكثر من 2000 مريض أورام لا يتلقون العلاج، و350 ألف من مرضى الأمراض المزمنة.







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