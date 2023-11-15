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وزير الصحة بتركيا: التعاون المصرى التركى تجاه غزة مثالا يحتذى به

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 03:55 م
وزير الصحة بتركيا: التعاون المصرى التركى تجاه غزة مثالا يحتذى به وزير الصحة التركى فى زيارة للجرحى الفلسطينيين بمعهد ناصر
كتب وليد عبد السلام

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أعرب  الدكتور فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي عن سعادته بزيارته لمصر فى أول زيارة له، خلال زيارته اليوم الأربعاء، لمستشفى معهد ناصر لزيارة المصابين الفلسطينيين، مثمنًا العمل البناء الذى لمسه من الحكومة المصرية، موضحًا أن تركيا تشعر بالمسئولية تجاه الأزمة التي يواجهها الفلسطينيون، قائلاً إن "العلاقات المصرية التركية خلال هذه الأزمة مثالاً رائعًا يحتذى به في التعاون بين الدول".

كما توجه وزير الصحة التركي بالشكر للدولة المصرية وللدكتور خالد عبد الغفار لتعاونه المستمر والدائم منذ بداية الأزمة، مثمنًا جهود الجانب المصرى فى وصول أول سفينة تركية محملة بالمساعدات الطبية بميناء العريش.

ونوه وزير الصحة التركي، إلى أن بلاده أرسلت 10 طائرات وسفينة تحتوى على 8 مستشفيات ميدانية وغرفة عمليات مجهزة، و20 سيارة إسعاف وحضانات ومولدات كهرباء وكذلك مستلزمات طبية وإغاثية ومعيشية سيتم تقديمها لأهالي قطاع غزة من خلال مصر، بإجمالي 666 طنًا.







وزارة الصحة

معهد ناصر

وزير الصحة التركى

وزير الصحة التركى يتفقد الجرحى الفلسطينيين

اليوم السابع بلس

العلاقات المصرية التركية



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