اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 11:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال فجرت مخزن الأدوية وقسم الأشعة بمستشفى الشفاء

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 10:13 م
وزيرة الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال فجرت مخزن الأدوية وقسم الأشعة بمستشفى الشفاء مستشفى الشفاء في غزة
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتور مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الوضع الصحي والبيئي في مستشفى الشفاء صعب للغاية، ولا تزال أجزاء من جثامين الشهداء داخل المستشفى حتى الآن.

أضافت مي الكيلة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري على قناة dmc: "قوات الاحتلال الإسرائيلية ترتكب انتهاكات فاضحة بحرمة المستشفيات واتخذت مجموعة من النازحين دروعا بشرية، وقادوا مجموعة من النازحين والكوادر الطبية بمستشفى الشفاء إلى جهة غير معروفة، وأجروا تفتيش كامل لأنحاء مستشفى الشفاء".

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية: "قوات الاحتلال فجرت قبو مستشفى الشفاء، والآن لا يوجد في المستشفى كهرباء ولا ماء ولا أكل ولا يوجد مستلزمات طبية كافة، كما فجر الاحتلال مخزن الأدوية وجزء من قسم الأشعة، وقبل ساعة انسحبوا من داخل المستشفى لكن يحاصروه من الخارج".

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال فجر أيضا محيط المستشفى الأردني الموجود في غزة منذ عشرات السنوات، لذلك تعاني الأطقم الطبية من صعوبات كبيرة منذ 40 يوما.







مي الكيلة

وزيرة الصحة الفلسطينية

الصحة في غزة

غزة

دعم فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار غزة

فلسطين

إسرائيل



الموضوعات المتعلقة

هاني شاكر لـ"اليوم السابع": ما يحدث فى غزة لا يحتمل وأثمّن جهود مصر

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 10:05 م

الأردن: قصف محيط المستشفى الميدانى فى غزة امتدادًا لجرائم الحرب الإسرائيلية

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 10:03 م

الخارجية: مصر تدين قصف قوات الاحتلال محيط المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 10:01 م

صحفية فلسطينية: العالم لا يرى الآن سوى 30% فقط من مأساة قطاع غزة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 10:01 م

الجيش الإسرائيلي: لا زلنا نعمل في مجمع الشفاء الطبي في غزة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 09:58 م

وزير الاتصالات الفلسطيني لـ dmc: نواجه جرائم غير مسبوقة في قطاع غزة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 09:35 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة