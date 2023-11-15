وزيرة الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال فجرت مخزن الأدوية وقسم الأشعة بمستشفى الشفاء

إبراهيم حسان

قالت الدكتور مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الوضع الصحي والبيئي في مستشفى الشفاء صعب للغاية، ولا تزال أجزاء من جثامين الشهداء داخل المستشفى حتى الآن.

أضافت مي الكيلة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري على قناة dmc: "قوات الاحتلال الإسرائيلية ترتكب انتهاكات فاضحة بحرمة المستشفيات واتخذت مجموعة من النازحين دروعا بشرية، وقادوا مجموعة من النازحين والكوادر الطبية بمستشفى الشفاء إلى جهة غير معروفة، وأجروا تفتيش كامل لأنحاء مستشفى الشفاء".

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية: "قوات الاحتلال فجرت قبو مستشفى الشفاء، والآن لا يوجد في المستشفى كهرباء ولا ماء ولا أكل ولا يوجد مستلزمات طبية كافة، كما فجر الاحتلال مخزن الأدوية وجزء من قسم الأشعة، وقبل ساعة انسحبوا من داخل المستشفى لكن يحاصروه من الخارج".

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال فجر أيضا محيط المستشفى الأردني الموجود في غزة منذ عشرات السنوات، لذلك تعاني الأطقم الطبية من صعوبات كبيرة منذ 40 يوما.