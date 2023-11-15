اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف 4 طرق هامة لتجنب العدوى والحفاظ على جهاز المناعة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 12:27 م
وزارة الصحة تكشف 4 طرق هامة لتجنب العدوى والحفاظ على جهاز المناعة وزارة الصحة تكشف 4 طرق هامة لتجنب العدوى
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 طرق هامة لتجنب العدوى والحفاظ على صحة الجهاز المناعى حيث تضمنت :- 
 
-التوقف عن التدخين 
-الابتعاد عن القلق والتوتر 
-الاهتمام بالنظافة الشخصية 
-ممارسة الرياضة 
 
وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 
 
لتجنب العدوى
لتجنب العدوى
 






وزارة الصحة

رفع المناعة

فيروس كورونا

الانفلونزا



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