اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف التصرف الأمثل فى التعامل مع نزلات البرد.. تفاصيل

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 12:13 م
وزارة الصحة تكشف التصرف الأمثل فى التعامل مع نزلات البرد.. تفاصيل الاصابة بنزلة البرد
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن التصرف الأمثل فى التعامل مع حالات الإصابة بنزلة البرد حيث تضمنت :- 
 
- الالتزام بالراحة 
- شرب السوائل كثيرة 
- اذا كانت الأعراض شديدة يجب استشارة الطبيب 
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إن المضاد الحيوى لا يعالج الأمراض الفيروسية واستخدامة يكون بعد استشارة الطبيب .
 
وتابعت: المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها، وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط.​
 وقالت :المضادات الحيوية  لا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​
 
الاصابة بنزلات البرد
الاصابة بنزلات البرد

 







نزلات البرد

الفيروسات

البكتيريا

الانفلونزا

المضادات الحيوية



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