وزارة الصحة تكشف التصرف الأمثل فى التعامل مع نزلات البرد.. تفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن التصرف الأمثل فى التعامل مع حالات الإصابة بنزلة البرد حيث تضمنت :-
- الالتزام بالراحة
- شرب السوائل كثيرة
- اذا كانت الأعراض شديدة يجب استشارة الطبيب
وقالت وزارة الصحة والسكان إن المضاد الحيوى لا يعالج الأمراض الفيروسية واستخدامة يكون بعد استشارة الطبيب .
وتابعت: المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها، وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط.
وقالت :المضادات الحيوية لا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.
الاصابة بنزلات البرد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة