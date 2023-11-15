وزارة الصحة تكشف التصرف الأمثل فى التعامل مع نزلات البرد.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن التصرف الأمثل فى التعامل مع حالات الإصابة بنزلة البرد حيث تضمنت :-

- الالتزام بالراحة

- شرب السوائل كثيرة

- اذا كانت الأعراض شديدة يجب استشارة الطبيب

وقالت وزارة الصحة والسكان إن المضاد الحيوى لا يعالج الأمراض الفيروسية واستخدامة يكون بعد استشارة الطبيب .

وتابعت: المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها، وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط.​

وقالت :المضادات الحيوية لا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​