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وزارة الصحة تكشف أهمية وسائل تنظيم الأسرة: تحمى من المضاعفات الخطرة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 06:10 ص
وزارة الصحة تكشف أهمية وسائل تنظيم الأسرة: تحمى من المضاعفات الخطرة إنفوجراف لوزارة الصحة عن تنظيم الأسرة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة وقالت إنها تحمى الأمهات من المضاعفات التالية:
 
- النزيف الذى قد يؤدى إلى الوفاة. 
- هشاشة العظام بسبب نقص الكالسيوم. 
- الإصابة بالعديد من الأمراض مثل سوء التغذية والأنيميا والإجهاد العصبى.
 
وكانت وزارة والسكان قالت إن معدل الإنجاب الكلي عام 2023 بلغ 2.1%، بينما معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة عام 2023 بلغ 75%.
 
وأشار الدكتور حسام عبد العفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن نسبة الأمية بين السكان عام 2023 بلغت 12.6%، بينما الحاجة غير الملباة عام 2023 بلغت 6%.
 
واستكمل: "نسبة الزواج قبل بلوغ سن الـ18 عاما 2023 بلغت 8%، بينما نسبة السيدات اللاتي شاهدن أو سمعن رسائل عن تنظيم الأسرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة عام 2023 بلغت 75%".






وزارة الصحة

معدل الانجاب

تنظيم الاسرة

وسائل تنظيم الاسرة

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