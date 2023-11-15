وزارة الصحة: تقديم خدمات مبادرة صحة الأم والجنين فى الوحدات الصحية

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تقدم خدمات متميزة بالوحدات الصحية من 8 صباحا وحتى 2 ظهرا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: "يمكن زيارة أقرب وحدة صحية للاطمئنان على صحة الأم والجنين".

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن خطوات التسجيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين بالوحدات الصحية.

وتتضمن خطوات التسجيل:

1- التوجه لأقرب وحدة صحية.

2- تسجيل بيانات السيدة على برنامج المبادرة.

3- تسجيل البيانات الشخصية على الكارت.

4- تسجيل نتائج التحاليل على الكارت.

5- إجراء تحليل السكر والفيروسات ونقص المناعة البشرى والزهيرى والالتهاب الكبدى بى.

6- قياس الطول والوزن وضغط الدم.

7- إدخال النتائج على برنامج التسجيل.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "إذا كانت النتيجة بعد إجراء التحاليل وجود ارتفاع بالسكر يتم تسجيل مكان الإحالة على الكارت وتسليمه للسيدة، بينما إذا كانت النتيجة سلبية يتم تسليم الكارت للسيدة واستكمال خدمات رعاية الحمل".