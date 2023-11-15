وزارة التموين: استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان ومخزون السلع يكفى 6 أشهر

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف استعداداتها لشهر رمضان المبارك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية من حيث توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار التعاقدات لتوفير السلع الأساسية بالمنافذ، لافتاً أن المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية يكفي فى المتوسط مدة لا تقل عن 6 أشهر وأنه يتم حالياً التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض" "أهلا رمضان" بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.

من جانبه قال المهندس إبراهيم خطاب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة طنطا للزيوت والصابون إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين أنه سيتم مضاعفة الكميات المطروحة من الزيوت بمعارض "أهلا رمضان "لتصل إلي 6 آلاف طن من إجمالي الكميات المخصصة للسوق الحرة ، بجانب توفير احتياجات البطاقات التموينية من الزيوت بكميات تصل إلي 14 ألف طن شهرياً، زنة 800 مل للزجاجة الواحدة.