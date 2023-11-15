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وزارة التضامن تصرف اليوم مساعدات تكافل وكرامة بزيادة الـ15%

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 01:00 ص
وزارة التضامن تصرف اليوم مساعدات تكافل وكرامة بزيادة الـ15% برنامج تكافل وكرامة - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأربعاء صرف المساعدات النقدية للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر شهر نوفمبر الجارى بزيادة الـ15%، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يستفيد من الدعم النقدى ما يقرب من 5 آلاف أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن. 

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى العديد من برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، كما توفر الوزارة برامج لتدريب وتأهيل أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" على سوق العمل، كما تنفذ الوزارة أيضا برنامج "لا أمية مع تكافل" لمساعدة السيدات فى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى فى تعليم القراءة والكتابة ومحو أميتهن.







وزارة التضامن

الدعم النقدى

زيادة تكافل وكرامة

اسر تكافل وكرامة

زيادة دعم تكافل وكرامة

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