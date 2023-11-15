وزارة الاتصالات تُشارك باجتماع المراجعة السنوية لحماية الطفل بمنظمة اليونيسيف

كتبت هبة السيد

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فعاليات اجتماعات المراجعة السنوية لعام 2023 لقسم حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والذي عُقد في سياق البرنامج القُطري لليونيسيف المُوقع مع الحكومة المصرية، ضمن مبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت.

وتعكس مشاركة الوزارة دورها المحوري منذ عام 2007 في المجالات المتصلة بحماية الأطفال على الإنترنت، في ضوء الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2030، واستراتيجية مصر للتحول الرقمي، والتي تركز على ضرورة بناء المهارات الرقمية للمواطن المصري، بما يتفق مع معايير المواطنة الرقمية والمسؤولية المجتمعية.

هذا وتُعد مبادرة المواطنة الرقمية استكمالًا لجهود الوزارة في تمكين الأطفال والنشء والشباب من التنقل بأمان في عالم الفضاء الرقمي والسماح لهم بالتزود بالمهارات اللازمة لتحديد التهديدات والفهم الكامل لتداعيات ونتائج سلوكهم عبر الإنترنت.

كما تستهدف مبادرة المواطنة الرقمية بشكل أساسي رفع الوعي الرقمي للمواطنين في إطار دور الوزارة الرائد في مجال نشر الوعي المجتمعي من خلال المنصات المعرفية المتخصصة، حيث تعمل المبادرة على بناء منصة إلكترونية تحت عنوان "واعي.نت"، وهي منصة معرفية مجتمعية توفر المعرفة المتخصصة باللغة العربية للفئات المستهدفة من الأطفال والمراهقين والمعلمين وأولياء الأمور حول سبل الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والسلوك الآمن عبر الإنترنت، من خلال التشبيك وبناء الشراكات مع الجهات المعنية على المستوى الوطني.

وتعاونت المبادرة مع منظمة اليونيسيف والمجلس القومي للطفولة والأمومة لإعداد عدد من الأدلة الإرشادية للحماية من الأخطار الإلكترونية، مثل دليل الأسرة ومُقدمي الرعاية، ودليل هيئة التدريس، والدليل التعريفي بأنواع المخاطر والتهديدات الرقمية، وذلك بالإضافة إلى إنتاج عدد من المواد التفاعلية تشمل قصص مُصورة وكتب تلوين تشرح التهديدات الرقمية ومفاهيم المواطنة للأطفال من سن 7 إلى 13 عام.

ومنصة "واعي نت" الإلكترونية، تعمل على إتاحة المحتوى المعرفي، وذلك في إطار الرؤية المستقبلية لمبادرة المواطنة الرقمية بالتعاون مع الشركاء. كما يتم تنفيذ خطة للوصول المجتمعي من خلال المراكز المجتمعية والمدارس ومراكز الشباب في المحافظات المختلفة لنشر المحتوى التوعوي والتدريبي للفئات المُستهدفة، كما يجرى العمل على تنفيذ خطة لبناء الشراكات وتفعيل إسهام الجهات الوطنية في المنصة من حيث المحتوى المعرفي والخدمات التدريبية المتخصصة، إضافة إلى متابعة وتقييم أثر هذه التدخلات المختلفة على الفئات المستهدفة، خاصة الأطفال والمراهقين.