هلال جمادى الأولى يزين السماء اليوم ويشاهد بالعين المجردة

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب، وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت، عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.