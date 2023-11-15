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هلال جمادى الأولى يزين السماء اليوم ويشاهد بالعين المجردة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 11:30 ص
هلال جمادى الأولى يزين السماء اليوم ويشاهد بالعين المجردة هلال القمر
كتب محمود راغب

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يرصد هلال القمر لشهر جمادى الأولى بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 وسوف يرى بسهولة بالعين المجردة يزين الأفق الجنوب الغربي في حال كانت السماء صافية.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب، وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت، عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.
 
القمر وصل منزلة الاقتران الإثنين 13 نوفمبر 2023 عند الساعة 12:27 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها منهيًا بذلك دورة اقترانية ومبتدئا دورة جديدة حول الأرض.
 
يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس.
 

 







القمر

جمادى الاول

هلال جمادى الاول



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