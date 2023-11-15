نقيب العاملين بالصحافة يعلن تبرع النقابة بـ100 ألف جنيه لصالح دعم غزة

كتبت آية دعبس- تصوير خالد كامل

أعلن مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والاعلام والثقافة والآثار، نائب رئيس اتحاد العمال، تبرع النقابة بمائة ألف جنيه لدعم ومساندة الشعب العربي الفلسطيني إلى جانب التبرعات الفردية والجماعية الأخرى من قبل العاملين بهذه المؤسسات وأسرهم.

وأعرب العاملون بالمؤسسات الإعلامية والصحفية والثقافة والآثار عن ارتياحهم للجهود المخلصة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي محليا وخارجيا لوقف نزيف الحرب الدائرة من جانب العدو الصهيوني والتمسك بتنفيذ القرارات الإقليمية والدولية في شأن التزام الحكومة الإسرائيلية بوقف المجازر الوحشية.

شدد ممثلو العاملين في مؤتمرهم الانتخابي لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة على تكثيف حملات الإغاثة وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني مؤكدين لا تدخل خارجي في شئون مصر أو المساس بترابها الوطني الغالي.

وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي وطلعت عبد القوي رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي.

جاء ذلك في المؤتمر الموسع الذى نظمته النقابة العامة بمشاركة ممثلو الجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحادات التعاونيات الاستهلاكي والانتاجي والاسكان والزراعى والصيد، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان قد أكد مجدى البدوي، أن عمال مصر هم القوة التصويتية الأعلى في هذه الانتخابات وأعلنوا جميعا بأن مرشحهم الوحيد "عبد الفتاح السيسى" من أجل استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المستقبل المشرق "لافتا" أن عمال مصر لديهم وثيقة لتقديمها للمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس تؤكد على انحياز سيادته دائما لصالح العمل والعمال الذين يساهمون بجهودهم المخلصة في إقامة المشروعات العملاقة.