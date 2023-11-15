نقابة السكة الحديد تنظم مؤتمرها الثانى لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية

كتبت آية دعبس

نظمت النقابة العامة ل سكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة برئاسة عبد الفتاح فكري، اليوم مؤتمرا حاشدا بورش عنابر بولاق بحضور رئيس النقابة العامة ، وأمين عام النقابة محسن عزت ، وكامل عبد المقصود أمين صندوق النقابة العامة ورئيس اللجنة النقابية لمترو الأنفاق ونائب رئيس اتحاد عمال مصر .

كما حضر المؤتمر النائب هشام عبد الواحد نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية ، واللواء محمد عبد اللطيف رئيس شركة إيرماس .

نظم المؤتمر اللجنة النقابية بورش عنابر بولاق برئاسة هشام مصطفى وأمين اللجنة السيد حسين وأمين الصندوق شحاته صابر .

تميز المؤتمر بالحضور الجماهيري الكبير للعاملين بورش عنابر بولاق ، إلى جانب أعضاء اللجان النقابية والعاملين بالسكة الحديد .

تحدث عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة عن مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن حمل على عاتقه مسئولية مصر والدفاع عنها داخليا وخارجيا ، ونظرته الثاقبة في تسليح الجيش ، وكذلك تطوير العشوائيات .

كما أشار فكري لدور الرئيس السيسي وتوجيهاته بتطوير قطاع النقل عامة والسكة الحديد بصفة خاصة ، وما شهدناه جميعا كعاملين بالسكة الحديد من تطوير باستيراد جرارات حديثة وعربات وقطار التالجو ، فضلا عن تطوير المزلقانات ونظم الإشارات .

كما تحدث النائب هشام عبد الواحد عن قوة وزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووقوفه في وجه الارهاب والحفاظ على سيناء والعمل على تنميتها ، ورفض الرئيس السيسي أي محاولة لدخول سيناء او التنازل عن حبة رمال واحدة منها .

أشار النائب عبد الواحد لدور الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية وموقفه الواضح الذي أعلنه للعالم أجمع بضرورة وضح حد للمجازر الاسرائيلية في فلسطين .

كما تحدث كامل عبد المقصود عن جهود الرئيس السيسي وتوجيهاته بتطوير مترو الأنفاق واستحداث خطوط جديد ، مؤكدا أن قطاع النقل قد حظي بفضل توجيات معاليه بطفرة تطوير وتحديث غير مسبوقة إلى جانب ادخال وسائل نقل حديثة مثل المونريل والقطار الكهربائي والاتوبيس الترددي .

أما محسن عزت أمين عام النقابة العامة فقد أشاد بجهود الرئيس السيسي في حماية مصر داخليا وخارجيا ، وأن ما ننعم به الآن من أمن على أنفسنا وأولادنا شيئ نحسد عليه من دول الجوار بعدما استطاع الرئيس السيسي دحر الإرهاب وتجفيف منابعه .

أما اللواء محمد عبد اللطيف فقد أكد أن حكمة الرئيس السيسي استطاعت أن تحمي أقتصاد مصر وتجعله يواجه كافة التحديات بجدارة واقتدار ، ولنا في ذلك مثل عندما تعرض العالم بأكمله لجائحة كورنا وسمعنا وشاهدنا تدهورا ملحوظا في كل اقتصاديات العالم ، ولكن الاقتصاد المصري ظل صامدا وواجه كل التحديات بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي .

في نهاية المؤتمر طالب عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة الحضور بضرورة الحشد للانتخابات الرئاسية حتى يرى العالم أجمع صورة الشعب الذي التف حول رئيسه، قائلا: علينا أن نكون الظهر والسند لقائدنا العظيم الذي استطاع أن يغل أيدي الأباطرة ويدحر إرهابهم كما استطاع أن يخرس كافة الالسنة للمتطلعين لمصر سواء بتهجير الاخوة الفلسطينين إلى سيناء أو محاولات العبس بالشأن المصري الداخلي وإثارة الفتن .