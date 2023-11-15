اليوم السابع
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نفذوا 11 واقعة.. ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 12:54 م
نفذوا 11 واقعة.. ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية حمله أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف قيام ( 3 عاطلين من بينهم عميل "سيئ النية" ، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" .
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (11) واقعة، وأرشدوا عن المسروقات وهى 11 دراجة نارية".
 






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