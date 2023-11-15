مواصفات القطار الإقليمى بشبكة القطارات السريعة.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

يرصد اليوم السابع، مواصفات أول قطار كهربائى سريع يصل الى مصر، والمقرر تشغيله على الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح.

هو قطار إقليمى سيقف فى المراكز ويسير بسرعة قصوى 160 كم فى الساعة.

يسمى قطار ديسيرو سرعته القصوى 160 كم فى الساعة.

يضم 4 عربات منهم 2 عربة دورين.

يتم تصنيع 41 قطار من هذا النوع للعمل على الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح.

يبلغ طول القطار 105 أمتار.

به 389 كرسى بالاضافة 2 كرسة لذوى الهمم.

تبلغ السعة الخاصة بالقطار 849 شخص.

يدعم خاصية wifi كما يضم 4 حمامات منهم 1 لذوى الهمم.

يضم 33 شاشة تلفزيونية تعرض مواد ترفيه واعلانات ومعلومات عن الرحلة.

مدعم ب 24 كاميرا مراقبة.

به 16 مكبر صوت، و85 مايك داخلى يتيح التواصل مع قائد القطار.

به نظام مكافحة الحريق، كما تضم الكراسى مخارج لشحن الهاتف ومخارج أخرى للكهرباء.

به نظام التحكم atcs والتى تتحكم فى سرعة القطار.

يمكن زيادة عدد عربات القطار للضعف

تم تصنيع القطار لمصر وجرى اختباره بمدينة كريفيلد الألمانية.



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