مظاهرة أمام البيت الأبيض تنديدا باقتحام الاحتلال مجمع الشفاء فى غزة.. فيديو

تظاهر العشرات أمام البيت الأبيض في واشنطن، تنديدا باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة، ودعم الولايات المتحدة المطلق لتل أبيب في عدوانها على القطاع.
“— #StopCopCity (@ChuckModi1) November 15, 2023
“Biden, Biden you can’t hide,
We charge you with genocide!
Biden, Biden you’re a liar,
We demand a ceasefire!”
10:30pm Emergency #FreePalestine Protest outside White House against Israeli invasion of Al Shifa Hospital pic.twitter.com/jypyv518gb
وبث صحفي أمريكي مقاطع فيديو للمظاهرة أمام البيت الأبيض، حيث ردد المحتجون هتافات تطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، ومن تلك الهتافات "بايدن لا يمكنك الاختباء، أنت تشارك في الإبادة الجماعية بغزة".
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