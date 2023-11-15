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مظاهرة أمام البيت الأبيض تنديدا باقتحام الاحتلال مجمع الشفاء فى غزة.. فيديو

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 11:28 ص
مظاهرة أمام البيت الأبيض تنديدا باقتحام الاحتلال مجمع الشفاء فى غزة.. فيديو مظاهرة أمام البيت الأبيض
كتبت رباب فتحى

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تظاهر العشرات أمام البيت الأبيض في واشنطن، تنديدا باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة، ودعم الولايات المتحدة المطلق لتل أبيب في عدوانها على القطاع.

وبث صحفي أمريكي مقاطع فيديو للمظاهرة أمام البيت الأبيض، حيث ردد المحتجون هتافات تطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، ومن تلك الهتافات "بايدن لا يمكنك الاختباء، أنت تشارك في الإبادة الجماعية بغزة".

 

 

 

 







بايدن

مستشفى الشفاء

غزة

قطاع غزة

وقف اطلاق النار فى غزة

جو بايدن



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