مظاهرة أمام البيت الأبيض تنديدا باقتحام الاحتلال مجمع الشفاء فى غزة.. فيديو

تظاهر العشرات أمام البيت الأبيض في واشنطن، تنديدا باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة، ودعم الولايات المتحدة المطلق لتل أبيب في عدوانها على القطاع.

“Biden, Biden you can’t hide,

We charge you with genocide!

Biden, Biden you’re a liar,

We demand a ceasefire!”



10:30pm Emergency #FreePalestine Protest outside White House against Israeli invasion of Al Shifa Hospital pic.twitter.com/jypyv518gb